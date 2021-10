'Elite': Série é renovada para 6ª temporada e ganha novas 'Histórias Breves'

Elenco da 4ª temporada de 'Elite' Foto: Netflix/ Divulgação

A Netflix anunciou que Elite terá uma sexta temporada. A série espanhola, que ainda não tem data de lançamento da quinta temporada, foi renovada nesta quinta-feira, 28.

Além disso, foram garantidas três novas edições do spin-off Elite: Histórias Breves, que fez sucesso no primeiro semestre deste ano, na transição entre a terceira e a quarta temporada, com episódios curtos focados em determinados personagens da original.

"O Papai Noel antecipou os presentes. Novos episódios de Elite: Histórias Breves chegam em dezembro. E, como vocês foram bonzinhos o ano inteiro, a sexta temporada de Elite também está confirmada", adiantou o perfil oficial da Netflix Brasil no Twitter.

A nova temporada de Histórias Breves terá episódios protagonizados por Phillipe (Pol Granch), Cayetana (Georgina Amorós) e Felipe (Bruno Lastra), por Samuel (Itzan Escamilla) e Omar (Omar Ayuso) e por Patrick (Manu Ríos), com respectivos lançamentos programados para 15, 20 e 23 de dezembro.

A 4ª temporada estreou no streaming em junho deste ano, com novas tramas, personagens e crimes. Ainda sem data para ser lançado, o quinto ano inédito da série conta com a presença do ator brasileiro André Lamoglia entre as novas incorporações do elenco.