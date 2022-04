'Elite': Relembre os principais acontecimentos da quarta temporada

Pôster oficial da quinta temporada de 'Elite'; episódios chegam nesta sexta-feira, 8, na Netflix. Foto: Instagram/@netflixbrasil

A quinta temporada de Elite chegou nesta sexta-feira, 8, na Netflix. Com novidades no elenco, incluindo o brasileiro André Lamoglia, e com a despedida de Omar Ayuso (Omar) e Itzan Escamilla (Samuel), os novos episódios prometem trazer mais mistérios e continuar com as intrigas e cenas quentes já conhecidas pelo público.

Vai assistir à nova temporada, mas não lembra dos principais acontecimentos da última? Preparamos uma lista para te ajudar a refrescar a memória:

A partir daqui, você encontrará spoilers da quarta temporada de Elite.

Fim de relacionamentos

A quarta temporada marcou a saída de dois personagens queridos de Elite: Guzmán (Miguel Bernardeau) e Ander (Arón Piper). Com isso, os casais que eles formavam com Nádia (Mina El Hammani) e Omar, respectivamente, também chegaram ao fim.

Os amigos acabaram embarcando em um mochilão juntos, mas os relacionamentos já estavam estremecidos com o envolvimento de Ander e Omar com Patrick (Manu Ríos), novato na turma, e com Nádia estando em Nova York para a faculdade.

Abuso de Mencía

Personagem apresentada na última temporada, Mencía (Martina Cariddi) nunca teve uma boa relação com o pai, e após uma discussão, ela sai de casa e conhece Armando (Andrés Velencoso), homem mais velho que começa a pagar para ter relações sexuais com ela.

A situação sai do controle quando ela aceita ter relações com um amigo dele e ele acaba abusando dela. Rebeka (Claudia Salas), namorada da menina, acaba descobrindo e livrando ela do abusador.

Mistério de Ari e Morte de Armando

No final da temporada, descobrimos que o mistério envolvendo a irmã de Mencía, Ari (Carla Díaz), tinha relação com esses eventos. A jovem foi confrontar Armando e ameaçou contar a história toda para o pai, Benjamín (Diego Martín), que é o novo diretor da escola. Com isso, o homem acaba espancando ela.

Ao saber dos eventos, Guzmán, que teve uma breve relação com Ari após seu término com Nádia, vai atrás de Armando e acaba atirando nele na noite de Ano Novo. Samuel (Itzan Escamilla) e Rebeka são os únicos que descobrem o que aconteceu, jurando segredo sobre o ocorrido.

O trailer da quinta temporada indica que a morte de Armando ainda pode gerar consequências para os personagens que continuam em Elite, com invetigações policiais acontecendo na escola.

Príncipe Phillipe e Cayetana

Outro casal que ganhou destaque na quarta temporada foi Príncipe Phillipe (Pol Granch) e Cayetana (Georgina Amorós). A faxineira da Las Encinas se encanta com o novo aluno da escola, mas eventualmente descobre que eles vivem um relacionamento abusivo e que ele filmava as relações sexuais com ela escondido. Cayetana acaba perdoando o príncipe, mas é possível que as ações dele ainda tenham repercuções na nova temporada.

Triângulos amorosos

Os relacionamentos são parte fundamental de Elite e na quarta temporada tivemos a formação de alguns triângulos amorosos. Um deles foi entre Guzmán, Samuel e Ari, mas, com a saída do primeiro, a relação entre os que sobraram deve tomar novos rumos nos novos episódios. Além deles, o caminho também fica aberto para Patrick e Omar, com a saída de Ander.

No entanto, com a confirmação de que Omar Shanaa e Itzan Escamilla deixarão o elenco, o destino dos interesses amorosos de seus personagens fica mais nebuloso.

Confira o trailer da quinta temporada:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais