Elisabeth Moss publica foto com Wagner Moura nos bastidores de 'Iluminadas'

Elisabeth Moss e Wagner Moura nos bastidores da série 'Iluminadas'. Foto: Instagram/@elisabethmossofficial

Nesta sexta-feira, 10, a atriz norte-americana Elisabeth Moss compartilhou uma foto com o ator brasileiro Wagner Moura no Instagram. Os artistas protagonizaram a série Iluminadas, da Apple TV+, e se tornaram amigos.

Com oito episódios, a produção é baseada no livro de mesmo nome escrito por Lauren Beukes. Ambientada nos anos 1980, a obra é um drama policial e acompanha a história de Kirby, interpretada por Elisabeth Moss, atrás de desvendar o mistério por trás do ataque que sofreu.

Para isso, ela conta com a ajuda do detetive Dan Velazques, interpretado por Wagner Moura, e os dois descobrem que o criminoso é responsável por uma série de ataques. Em uma das cenas de Iluminadas, o brasileiro fala português.

Todos os episódios da série já estão disponíveis na Apple TV+.