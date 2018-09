Eliminado do ‘The Voice Kids’ fala sobre bullying

Matheus Loubet, eliminado do 'The Voice Kids' Foto: Reprodução/Globo

O primeiro dia de batalhas do The Voice Kids 2018 deixou muita gente emocionada. Jurados e telespectadores se encantam com a voz das crianças, mas vê-los em processo de eliminação não é fácil para ninguém - principalmente para os candidatos.

Durante o programa deste domingo, o participante Matheus Loubet, de 11 anos, foi responsável por emocionar a todos, após sua eliminação.

O menino de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, foi eliminado após Carlinhos Brown escolher o candidato Daniel Arthur. No entanto, seu discurso não foi de tristeza e sim de agradecimento.

“Eu só tenho a agradecer por eu estar aqui. Eu queria agradecer a tudo, aos meus amigos, meus familiares, você e principalmente a oportunidade que o programa me deu de participar, de fazer novos amigos, de cantar. E poder lidar com bullying e essas coisas, que é uma coisa que eu sofri e sofro até hoje”, desabafou.

No Twitter, a reação foi de comoção com as palavras de Matheus. Veja:

#TheVoiceKids Matheus Loubet querido, vc é muuuito maior do q qualquer um desses q fazem bullying com vc, essas pessoas são pequenas, vc é tão grande perto delas, pessoas de alma pequena e pobres de espírito! Vc é pura LUZ meu amor! Nós te amamos, o Brasil te ama! ❤️ — ElaineColl (@m_eilane) 18 de fevereiro de 2018

Esse menino, o Matheus Loubet... Eu quero guardar num potinho! Muito fofo, talentoso... Quanta sensibilidade. Falou sobre o bullying que sofre... Força, querido! Continue sendo fonte de amor! Você é incrível #TheVoiceKidsBr — Milla Borges (@millaborges) 18 de fevereiro de 2018