Eliminado do 'BBB', Ilmar faz comparação política: 'Tive mais voto que o Aécio'

Ilmar Foto: Globo / Artur Meninea

Após o 'paredão' do BBB 17 ocorrido na última terça-feira, 4, o participante Ilmar deixou a casa em disputa com Marcos. Porém, um fato curioso chamou atenção: depois de sair da casa e cumprimentar sua família e a de seu rival, o brother decidiu dar uma alfinetada no mundo político em uma última conversa com o apresentador Tiago Leifert.

"Fui descoberto por um olheiro do Big Brother e tô aqui. Milhões de pessoas me conhecem! Cara, quase tive o voto da Dilma, pra você ter uma ideia! Olha só, tive mais voto que o Aécio!", declarou, em tom bem-humorado.

A referência se deu pelo fato de que a margem de votos da eliminação de Ilmar, de pouco mais de 55%, foi considerada parelha, tal qual a da votação no segundo turno das últimas eleições presidenciais.

O momento gerou diversas reações na internet. Confira algumas!

imagens do aécio descobrindo que o ilmar teve mais voto que ele pic.twitter.com/eV6hVYFDm5 — mariana ♋ (@twispn) 5 de abril de 2017

"Tive mais voto que o Aécio" KKKKKKK ILMAR VOCÊ NÃO PERDEU O BBB, O BBB QUE TE PERDEU. #BBB17 — ironizei (@realmariobrasil) 5 de abril de 2017

Ilmar: TIVE MAIS VOTO QUE O AÉCIO. Como vcs eliminaram esse MITO#BBB17 — iago silva (@iagosmar) 5 de abril de 2017