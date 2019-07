Eliminada do 'Power Couple’, Taty Zatto diz que não se aproximou de Nicole Bahls por interesse

Taty Zatto e Marcelo Braga. Foto: Instagram / @tatyzatto

Taty Zatto e Marcelo Braga foram eliminados do Power Couple Brasil 4 nesta quarta-feira, 3. Eles foram a sétima dupla a sair do programa e ainda há seis pares no reality show da Record TV.

Os dois disputaram com Marcelo Bimbi e Nicole Bahls, da qual Taty se diz amiga. "A gente começou uma amizade séria. Ela foi a primeira a me abraçar e me beijar nos momentos difíceis", disse a atriz sobre a modelo no canal do YouTube WebTV Brasileira.

“Não foi estratégia [me aproximar dela devido à sua popularidade]. Eu era mais próxima da Elaine e do Tchaka. A Nicole se aproximou do Tchaka e por meio deles acabamos nos aproximando”, completou.

Taty e Braga estavam na ponta da tabela no saldo da semana, mas obtiveram o segundo pior rendimento na prova dos casais, o que os prejudicou e os levou para a D.R.

