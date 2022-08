Elijah Wood é confirmado na 2ª temporada de 'YellowJackets'

O ator Elijah Wood Foto: Mario Anzuoni|Reuters

O Paramount+ anunciou nesta sexta-feira, 19, que Elijah Wood (trilogia O Senhor dos Anéis) está se juntando a aguardada segunda temporada de YellowJackets no papel de Walter, um detetive dedicado que desafiará Misty de maneiras que ela não espera. Produzida pela Entertainment One (eOne), a série começará a ser produzida ainda este mês, em Vancouver.

Criada por Ashley Lyle e Bart Nickerson (Narcos), a produção é estrelada pela indicada ao Emmy e vencedora do Critics Choice, Melanie Lynskey (Castle Rock), a indicada ao Oscar e ao Emmy, Juliette Lewis (Camping) e a indicada ao Emmy, Christina Ricci (Z: The Beginning of Everything) e Tawny Cypress (Unforgettable). Lauren Ambrose (Six Feet Under, Servant) e Simone Kessell (Obi-Wan Kenobi) foram recentemente anunciadas para se juntarem em papéis regulares na segunda temporada.

Sete prêmios Emmy

YellowJackets foi indicada a sete prêmios Emmy, incluindo Melhor Série Dramática, Melhor Atriz Principal para Melanie Lynskey e Melhor Atriz Coadjuvante para Christina Ricci. A produção também foi indicada a dois Emmys por seu roteiro nas categorias de direção e elenco. A primeira temporada da série teve uma média de mais de 5 milhões de espectadores semanais em toda a plataforma.

A trama conta uma história de sobrevivência que mistura drama de suspense e terror psicológico. A série segue uma equipe de talentosas jogadoras de futebol do ensino médio que sofrem um acidente de avião no meio de um voo, deixando os sobreviventes no meio de uma floresta canadense. O próspero time de futebol logo se torna um clã selvagem lutando para sobreviver. Vinte e cinco anos depois, as protagonistas lutam para viver uma vida normal, apesar de um pesadelo que as assombra cada vez mais.

YellowJackets é produzido por Lyle, Nickerson e o showrunner Jonathan Lisco. Karyn Kusama também produziu e dirigiu o episódio piloto. Drew Comins, da Creative Engine, também foi produtor executivo.

Elijah Wood ficou conhecido mundialmente ao interpretar o hobbit Frodo Bolseiro em 'Senhor dos Anéis'. Foto: Autumn de Wilde

Trinta anos de carreira

Elijah Wood ficou conhecido mundialmente ao interpretar o amado hobbit Frodo Bolseiro na icônica trilogia de filmes A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, baseado nos livros de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis.

Em breve, ele será visto estrelando os próximos filmes L.A. Rush e The Toxic Avenger, um filme de terror e comédia de super-heróis. Recentemente atuou em No Man of God, que também produziu, e estreou em 2021 no Tribeca Film Festival. Anteriormente, ele estrelou a aclamada comédia de gênero Come to Daddy, juntamente com a série de comédia Wilfred e Dirk Gently's Holistic Detective Agency.

Com uma carreira de 30 anos, Wood desenvolveu continuamente seu trabalho com filmes notáveis, incluindo Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças, Everything is Illuminated, Sin City, The Faculty, The Ice Storm, Set Fire to the Stars, Open Windows, Grand Piano, Maniac, Celeste e Jesse Forever, The Last Witch Hunter, The Romantics, Oxford Murders, Paris Je'Taime, Green Street Hooligans e I Don't Feel At Home In This World Anymore, que ganhou o prestigioso Grande Prêmio do Júri no Festival de Cinema de Sundance 2017.

O artista também tem uma vasta experiência em dublagem, tendo emprestado sua voz a filmes ​​como Happy Feet e o de animação 9 produzido por Tim Burton, juntamente com as séries de televisão Over The Garden Wall e Star Wars Resistance.