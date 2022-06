Eliana resgata Chiquinho, seu antigo parceiro de palco, para pegadinha no SBT

Eliana convidou Chiquinho, seu ex-assistente de palco, para participar de pegadinha. Foto: SBT

Eliana convocou o personagem Chiquinho para participar da sua atração no SBT deste domingo, 12. O humorista Edilson Oliveira, que interpreta o personagem, trabalhou com a apresentadora durante anos em seus programas infantis.

No reencontro da dupla, Chiquinho foi escalado para uma "pegadinha do bem" em uma dinâmica parecida com o quadro Gugu Na Minha Casa, sucesso dos anos 1990 em que Gugu Liberato visitava as casas das pessoas e iniciava uma competição em busca de objetivos.

Contudo, a brincadeira foi apenas um pretexto para que Sosô e sua avó Magnolia, que participaram do Famosos da Internet, voltassem ao palco do programa para concorrer a prêmios no quadro Dia de Sorte.