Eliana aparece na TV Globo e é ‘tietada’ por funcionários da emissora

A apresentadora Eliana. Foto: Instagram/@eliana

Eliana tem 30 anos de carreira. Com uma situação sólida no SBT, causou surpresa ao aparecer nos corredores da TV Globo nesta quinta-feira, 13. A apresentadora participou de gravação do programa Lady Night, talk show de Tatá Werneck, no Multishow.

Funcionários do canal do Globosat não resistiram, tiraram fotos e fizeram vídeos com a apresentadora. Tudo foi registrado pelo maquiador dela, Junior Mendes.

“Que carinho, camarim lindo!”, escreveu Eliana, no perfil oficial dela no Instagram. Com 14,5 milhões de seguidores, a apresentadora causou alvoroço entre os fãs: “Danada, foi na Globo e quase não para de tirar foto!” e “Pelo menos o SBT não impede que seus artistas participem em outras emissoras!” foram alguns dos comentários.