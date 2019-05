Elenco de 'The Big Bang Theory' se reúne em jantar antes do último episódio

Elenco de 'The Big Bang Theory'. Foto: Instagram/@bigbangtheory_cbs

O último episódio da série The Big Bang Theory será exibido nesta quinta-feira, 16, nos Estados Unidos. E dois dias antes, o elenco se reuniu em um jantar em Nova York para encerrar um ciclo de 12 anos na TV.

A série é uma das mais longas da televisão americana, com 276 episódios. A produção ultrapassou Cheers, que teve 275 capítulos.

O momento foi registrado por Kaley Cuoco, que interpreta Penny, no Instagram. “A última ceia com minha família da TV”, escreveu a atriz na legenda da foto.

Após o episódio final, que terá uma hora de duração, será transmitido uma série que retrata a infância do personagem Sheldon chamada Young Sheldon. A CBS também preparou um especial, apresentado por Johnny Galecki e Kaley Cuoco, mostrando os bastidores de The Big Bang Theory e entrevista os integrantes do elenco.

Para os amantes da série aqui no Brasil, o episódio final será transmitido pela Warner Channel, às 22h, no dia 2 de junho.