Elenco de ‘Stranger Things’ dá pistas de como será a segunda temporada

Nova temporada da série será lançada no Halloween Foto: Reprodução de cena do trailer de 'Stranger Things' (2017)/ Netflix

A Netflix realizou um grande evento em Beverly Hills no último domingo, 4, para divulgar os grandes sucessos da empresa de streaming e também suas maiores apostas para o Emmy Awards, que ocorrerá em 17 de setembro.

Stranger Things, como era de se esperar, roubou toda a atenção no evento. A série foi lançada em julho de 2016 e instantaneamente virou um sucesso. Esse ano já venceu dois prêmios no MTV TV and Movie Awards: melhor série de TV e melhor performance em série, título conquistado pela atriz Millie Bobby Brown.

Durante a cerimônia o elenco divulgou pistas sobre a segunda temporada, prevista para ser lançada no dia 31 de outubro. Os produtores, Ross e Matt Duffer, afirmaram que o Upside Down (parte do universo da série cheio de monstros e mistérios) terá papel de destaque no enredo.

“O portal para o Upside Down não foi fechado na primeira temporada, ou seja, ele ainda está lá”, contou Matt Duffer ao portal The Hollywood Reporter.

Noah Schnapp também soltou dicas do que podemos esperar para a próxima temporada. Ao falar do gancho deixado pelos primeiros episódios, disse que os fãs vão poder ver como o Upside Down afetou o seu personagem, o perdido Will.

“Definitivamente, Will está escondendo tudo o que acontece consigo”, declarou Noah ao The Hollywood Reporter.

Os produtores garantiram que a série se manterá fiel à primeira temporada, por isso esperam que ela também seja bem aceita entre os fãs.

Perguntado sobre o porquê de tamanho sucesso, o produtor e diretor executivo Levy Shawn desconsiderou os grandes elementos cinematográficos e defendeu que a série é voltada para aqueles que se sentem deslocados na sociedade.

“Sabemos que o que nos trouxe até aqui são os personagens autênticos aos quais os telespectadores se conectam”, explicou Shawn.