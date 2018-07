Elenco de 'Simplesmente Amor' se reúne para gravar um especial

'Simplesmente Amor' terá sequência especial na TV com elenco original. Foto: Reprodução/Universal Pictures/YouTube

Simplesmente Amor, uma das comédias românticas de maior sucesso, vai ganhar uma 'sequência' após 14 anos. O retorno do filme será um especial do Red Nose Day, um evento britânico que arrecada dinheiro para crianças carentes.

A 'sequência' será um curta de 10 minutos, com boa parte do elenco original e sob o comando do diretor Richard Curtis, o mesmo do filme - e as gravações começaram na última quinta-feira, 17. O Red Nose Day Actually, como é chamada essa continuação, será exibida na BBC1, no Reino Unido, no dia 24 de março e na NBC, nos EUA, em 25 de maio.

Rowan Atkinson, Hugh Grant, Martine McCutecheon, Keira Knightley, Andrew Lincoln, Colin Firth, Lucia Moniz, Liam Neeson, Thomas Brodie-Sangster, Olivia Olson, Bill Nighy, Marcus Brigstocke e Rodrigo Santoro são os atores confirmados e muitos deles já postaram fotos dos bastidores das gravações nas redes sociais, com a hashtag #RedNoseActually.

So this just happened. #rednosedayactually day 1 of filming. Might have cried a tiny bit. pic.twitter.com/DQ3GxNSwLp — emma freud (@emmafreud) 16 de fevereiro de 2017

Under that scarf liam was wearing a turtle neck jumper. #rednosedayactually Day 1 of filming. pic.twitter.com/D2uMmM6Gis — emma freud (@emmafreud) 17 de fevereiro de 2017

O ator Rodrigo Santoro e o diretor Richard Curtis.