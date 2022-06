Elenco de 'Pantanal' se despede das gravações da novela no MS

Parte do elenco da novela 'Pantanal' em clima de despedida das gravações. Foto: Instagram/@chefthiagotaddeo/@bellacampox

Sucesso de audiência da TV Globo e também nas redes sociais, as gravações da novela Pantanal chegaram ao fim no Mato Grosso do Sul. A Rede Globo antecipou o encerramento das filmagens no Pantanal devido aos casos de covid-19 entre os atores.

Em nota, a emissora afirmou que as gravações no estado já estavam na reta final e que o elenco vai encerrar o trabalho no Rio de Janeiro, enquanto os infectados ficarão em isolamento. Em clima de despedida, vários artistas compartilharam imagens e vídeos do tempo que passaram gravando no Pantanal.

Nos stories do Instagram, o ator Silvero Pereira (Zaquieu) publicou vídeos com parte do elenco se divertindo em um almoço de despedida e publicou um vídeo repleto de lembranças dos bastidores da novela.

"Me apaixonei. Encerrando essa etapa de gravações no coração do Brasil e levando de lição menos do medo e mais do respeito. Obrigado, Pantanal, pelo abraço da natureza, pelas amizades e tanto amor vivido. Essa experiência é para os filhos dos filhos dos filhos dos nossos filhos", escreveu.

Quem também publicou uma série de fotos para se despedir do local foi a atriz Aline Borges (Zuleica). "Pantanal… Te trago em mim", escreveu.

Bella Campos, a Muda da novela, compartilhou uma série de stories que mostram paisagens pelas estradas que passou no retorno para casa e agradeceu: "Obrigada, Pantanal".

Stories da atriz Bella Campos se despedindo do Pantanal. Foto: Instagram/@bellacampox

Já Lucas Leto, que interpreta o peão Marcelo, também publicou imagens de bastidores com os colegas de elenco e escreveu: "Cabô aqui no Pantanal. Precisamos ver a imensidão do todo e se sentir pequeno pra depois se ver grandão. Meus medos agora são outros, meu zói brilha diferente. Experiência inesquecível. Obrigado novos amigos, obrigado. Pantatchau".