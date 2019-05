Elenco de 'Homem-Aranha: Longe de Casa' surpreende turistas em parque da Disney

Um grupo turistas que visitava o parque da Disney na Califórnia na última semana foi surpreendido ao se deparar inesperadamente com o elenco de Homem-Aranha: Longe de Casa.

Conhecer os personagens de filmes é uma atração popular em parques de diversão da Disney. Os turistas tiravam fotos com o Homem-Aranha, pensando tratar-se de um intérprete qualquer. Em certo momento, os atores Jake Gyllenhaal, Zendaya e Jacob Batalon aparecem para fazer parte da foto. A surpresa é ainda maior quando o Homem-Aranha tira a máscara e revela ser Tom Holland no comando do personagem.

Confira o momento:

Tom Holland and the cast of Spider-Man: Far From Home surprised guests at Disneyland! This is the moment it all unfolded. Enjoy! #disneyland #disney #tomholland #zendaya #spiderman #spidermanfarfromhome #JakeGyllenhaal #disneylover @TomHolland1996 @Zendaya pic.twitter.com/TuzZZh80ZO