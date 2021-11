Elenco de 'Harry Potter' irá se reencontrar em novo especial da HBO Max

Cena de 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', primeiro filme da franquia Foto: Warner Bros.

Os fãs de Harry Potter já podem comemorar, pois Harry, Hermione e Rony finalmente vão se reencontrar. A HBO Max anunciou nesta terça-feira, 16, que o elenco da saga vai se reunir em um especial.

Harry Potter 20 anos: De Volta a Hogwarts vai estrear no streaming no dia 1 de janeiro e será uma homenagem aos 20 anos de lançamento da série de filmes. Além do cineasta Chris Columbus, os nomes que estarão presentes serão:

Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis e Evanna Lynch.

Segundo o site Variety, o evento “contará uma história de making-of encantadora por meio de entrevistas totalmente novas e profundas e conversas com o elenco".

Além disso, a partir do domingo, 21, Harry Potter e a Pedra Filosofal será exibido no cinema em 3D. A pré-venda de ingresso está disponível desde o dia 14. Confira o teaser do especial: