Elenco de 'Frozen' canta músicas dos filmes em ruas de Los Angeles

Atores de Frozen se fantasariam como seus personagens e cantaram algumas músicas dos filmes Foto: Instagram / @latelateshow

Os atores de Frozen participaram do programa The Late Late Show, do apresentador James Corden, na quarta-feira, 20, e cantaram e encenaram algumas das músicas dos longas.

Tudo fez parte do quadro Crosswalk the Musical, em que James reúne uma equipe para reproduzir musicais nas faixas de pedestres em meio ao trânsito de Los Angeles, Estados Unidos.

Participaram do quadro os intérpretes das personagens Elsa, Ana, Kristoff e Olaf, respectivamente: Idina Menzel, Kristen Bell, Jonathan Groff e Josh Gad, todos fantasiados como os seus respectivos personagens.

As músicas encenadas foram Do You Want to Build a Snowman? e For the First Time in Forever, do primeiro filme, e Some Things Never Change, da sequência.

Frozen 2 estreia no Brasil em 2020, em 2 de janeiro. A sinopse oficial indica que as personagens Ana e Elsa irão embarcar em uma aventura para entender a origem dos poderes de Elsa, capaz de controlar o gelo.

Corden também já reproduziu outros musicais famosos no seu quadro, como Os Miseráveis, Aladdin e O Rei Leão.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais