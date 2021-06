Elenco de ‘Friends’ canta música de abertura da série no ‘Carpool Karaoke’

Cena da reunião do elenco de 'Friends' Foto: Reprodução YouTube

Os seis protagonistas da série Friends viveram um momento especial ao cantarem a música-tema do show na última edição do quadro Carpool Karaoke ao lado do apresentador James Corden.

O elenco, que se juntou para o especial Friends: A Reunião, que também foi apresentado pelo britânico Corden, aproveitou para gravar a edição de Carpool Karaoke que foi ao ar no The Late Late Show desta quarta-feira, 16.

A conversa a bordo do carro pelos estúdios da Warner não poderia ficar sem o clássico I'll Be There for You, da banda The Rembrandts.

Matt Le Blanc (Joey), Jennifer Aniston (Rachel), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe), Courteney Cox (Monica) e David Schwimmer (Ross) se divertiram no carro de golfe especial, para caber todos os seis atores. Cox inclusive disse que sempre quis participar do quadro.

Ao chegarem ao cenário, os atores contaram como a experiência de voltarem juntos aos estúdios os deixaram mais emotivos do que imaginavam.

"Foi muito significativo estar no set (original da série), além de finalmente nos reencontarmos no mesmo lugar, depois de tanto tempo. Foi bem bonito", contou David Schwimmer, o Ross.