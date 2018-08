Elenco de 'Castelo Rá-Tim-Bum' se reúne para esquete do 'Tá No Ar'

Cássio Scapin, Angela Dip e Rosi Campos, como Nino, Penélope e Morgana Foto: Instagram / @veronicadebom

Os fãs do clássico seriado infantil Castelo Rá-Tim-Bum terão uma grata surpresa nesta temporada do Tá no Ar: A TV no TV. Nino, Penélope e Morgana, ou melhor, os atores Cássio Scapin, Angela Dip e Rosi Campos farão uma participação no humorístico da Globo.

O trio foi tietado pelo elenco no camarim da atração. "Aí tô no camarim e minha infância entra. Morri. Morri. Rolei no chão. Gritei", escreveu a atriz Verônica Debom. Cássio, por sua vez, ressaltou a simpatia de Marcelo Adnet.

Em uma das imagens, é possível ver Angela com a peruca rosa de Penélope, Rosi com o clássico cabelo de Morgana e Cássio com o conhecido penteado 'único' de Nino.

A emissora confirmou a participação dos artistas no programa por meio de sua assessoria, mas ainda não confirma a data em que irá ao ar.

Confira alguns registros do momento abaixo: