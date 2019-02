Elenco de ‘Casamento do Meu Melhor Amigo’ se reúne após 22 anos do lançamento

Nessa divertida comédia romântica, dirigida por P.H. Hogan, Julia vive uma garota que é convidada para ser madrinha de casamento de seu ex e vai precisar do apoio de outro amigo, vivido por Rupert Everett. Foto: Columbia

Após 22 anos do lançamento do filme Casamento do Meu Melhor Amigo, alguns nomes conhecidos do elenco - Julia Roberts, Cameron Diaz, Rupert Everett e Dermot Mulroney - se reuniram na capa da revista Entertainment Weekly nesta quinta-feira, 7.

Julia Roberts disse que a comédia romântica é inteligente e engraçada. Ela contou que a cena mais marcante para ela foi a que sua personagem (Julianne Potter) se declara ao de Dermot (Michael O'Neal): "Me escolha. Deixe-me fazer você feliz".

Cameron revelou que pensou em recusar a proposta de atuar no filme, em 1996, e relembrou do momento em que ela cantou Just Don't Know What To Do With Myself, do The White Stripes, no karaokê. "Eu estava com medo de fazer aquela cena, na verdade. Eu aceitei que o terror de cantar em público estava vivo em mim. Eu quis correr e me esconder, mas Dermot me manteve lá", afirmou.

Assista à cena: