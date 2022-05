'Elemental': Pixar anuncia data de lançamento de nova animação

A Pixar também divulgou a primeira arte conceitual de uma das próximas animações da companhia, 'Elemental'. Foto: Pixar

Os fãs da Pixar podem comemorar. A empresa associada aos estúdios Disney anunciou nesta segunda-feira, 16, que um dos próximos filmes da corporação, Elemental, chega aos cinemas no dia 16 de junho de 2023.

O longa acompanhará uma dupla de jovens "de fogo" e "de água", Ember e Wade, que descobrirão "o quanto eles têm em comum". Os dois vivem em uma cidade onde os quatro elementos – fogo, água, terra e ar – convivem.

Elemental será dirigido por Peter Sohn, responsável por produções como O Bom Dinossauro e Parcialmente Nublado, e produzido por Denise Ream.

Em nota, Sohn conta que a animação foi inspirada na infância dele em Nova York. Na década de 1970, os pais do diretor emigraram da Coreia e abriram uma mercearia no bairro do Bronx.

"Estávamos entre as muitas famílias que se arriscaram em uma nova terra com esperanças e sonhos – todos nós misturados em um grande pote de culturas, línguas e lindos bairros pequenos. Foi isto que me levou a Elemental", diz.

Segundo Peter, a trama surgiu após ele questionar o que aconteceria caso os quatro elementos estivessem vivos, já que alguns deles se misturam entre si.

Além da data de estreia, a Pixar também divulgou, pela primeira vez, a arte conceitual do longa.

Confira:

Check out this all-new concept art from Disney and Pixar’s Elemental. See the movie June 16, 2023! pic.twitter.com/Q3OfcSq0qb — Pixar (@Pixar) May 16, 2022

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais