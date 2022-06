'Ele me rejeitou', disse Gloria Pires ao relembrar primeiro teste na Globo

No 'Encontro' desta quinta, 9, Gloria Pires relembrou seu primeiro teste na Globo e falou sobre trauma que viveu após rejeição de Daniel Filho. Foto: TV Globo

Nesta quinta-feira, 9, Gloria Pires participou do Encontro com Fátima Bernardes e relembrou um "trauma" que viveu logo no início de sua carreira. A atriz celebra cinco décadas de atuação e surpreendeu a todos ao desabafar durante o programa da Globo.

Gloria disse que fez o teste para estrelar Dancin' Days, que foi exibida em 1978, sem nenhuma esperança. Isso porque antes de tentar o papel ela foi reprovada pelo diretor Daniel Filho.

"Meu primeiro teste na Globo foi em uma novela chamada Meu Primeiro Amor (1972) e ele me rejeitou. Fiquei em um trauma com ele. Vivi um trauma por uns sete anos. E foi ele que me escolheu pra fazer esse papel [em Dancin' Days] e ficou zerada essa história", revelou ela.

Durante o programa, a atriz também reviu sua trajetória e se emocionou ao lembrar da novela Éramos Seis, até então seu último trabalho na televisão. "Foi quando pude me conectar com as mulheres da minha vida", disse.