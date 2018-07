'Ele foi uma alma nova em minha vida', diz Fagner sobre parceria com Zeca Baleiro

Foto: Divulgação/RedeTV!

O cantor e compositor Fagner é o convidado do programa Ritmo Brasil, da RedeTV!, neste sábado, 6, e fala sobre os mais de 40 anos de carreira. "Minha geração dos anos 70 deu grande contribuição. A Tropicália revolucionou a música brasileira do aspecto cultural, mas acho que nós mexemos no produto em si. Eles nos deram a dica, abriram o horizonte, e acho que nós realizamos isso de maneira popular", opinou.

Em sua opinião, seu trabalho foi trazer "um pouco da elite cultural para o povão". Na entrevista, Fagner também falou de relação com Zeca Baleiro: "Já faz uns 10 ou 15 anos que nosso encontro de certa maneira mudou minha cabeça. Foi um cara que eu me identifiquei demais. O Zeca foi fundamental e sabe disso, chegou para somar ao meu trabalho, tirar um certo acomodamento que muitas vezes nós temos. Ele foi uma alma nova em minha vida."

A apresentadora Faa Morena questionou o cantor sobre o compositor Belchior e a relação dos dois e a resposta de Fagner foi que lamenta, mas não há mais parceria entre eles. "Nunca fui amigo de Belchior, gostaria de ter sido, mas isso não aconteceu", disse.

A entrevista completa irá ao ar neste sábado, 6, às 18h30, na RedeTV!.