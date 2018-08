Eduarda Brasil, do time de Simone e Simaria, vence o 'The Voice Kids'

Eduarda Brasil, de 15 anos, é a vencedora do 'The Voice Kids'. Foto: Globo/Paulo Belote/Divulgação

Neste domingo, 8, chegou ao fim a terceira edição do The Voice Kids e quem levou o prêmio de vencedora da competição foi Eduarda Brasil, cujas técnicas eram a dupla Simone e Simaria.

Logo após a final, as duas cantoras fizeram publicações emocionadas em suas redes sociais, agradecendo os votos dos fãs.

"Atenção, fãs do meu Brasil, nós queremos agradecer vocês por tanto amor, por tudo o que vocês fazem por nós. Vocês são os melhores do mundo, o que falar de vocês? Muito obrigada pelo carinho, Deus abençoe vocês", disse Simone em um vídeo publicado no Stories do Instagram, no qual aparece chorando. Depois, ela publicou uma foto com Eduarda.

"Ai gente, eu tô me acabando de chorar, mas é porque não tem como, o The Voice Kids... Ai gente, Eduarda Brasil, família SES, obrigada familia!", disse Simaria.

Eduarda Brasil tem 15 anos e nasceu em Cajazeiras (PB), e gosta de cantar forró. Na final, ela foi escolhida pelo púiblico com 40,51% dos votos, após cantar Frevo Mulher, de Elba Ramalho, e Sonífera Ilha, do Titãs, ao lado dos outros finalistas Mariah Yohana, Neto Junqueira e Talita Cipriano.

No Twitter, fãs comemoraram a vitória do time:

eu sabia que o #1 ia ser seu eduarda brasil, cristal paraibana pic.twitter.com/u7TU5eLuwj — matheus. (@shwnpromises) 8 de abril de 2018

eduarda ganhou e choca um total de zero pessoas não esperava menos da dona da edição #TheVoiceKids pic.twitter.com/TddmzB8pz9 — gustavo (@eustavu) 8 de abril de 2018