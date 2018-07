Edmundo estreia na Fox Sports pedindo desculpas a técnico de futebol

Edmundo estreou como comentarista do canal Fox Sports Foto: Reprodução/Fox Sports

Edmundo fez sua estreia no programa A Última Palavra, da Fox Sports, na noite deste domingo, 11, pedindo desculpas ao técnico Marcelo Oliveira por uma declaração feita na época em que trabalhava na Band.

O ex-jogador se mostrou humilde ao dizer: "Queria pedir desculpas pro Marcelo, que acabei criticando ele com mais força na antiga emissora, confesso que levado pelo coração e até pelos números que impulsionavam lá. Foi mais pelo coração do que pelo trabalho."

Na época, entre outras coisas, Edmundo disse que o técnico, que havia assumido o Atlético-MG, era preguiçoso e que o Palmeiras não vencia na época que o comandava pela falta de treinamentos.

E para acabar com essa briga que já durava um bom tempo, Marcelo Oliveira aceitou entrar ao vivo no programa através de um link para receber o pedido de desculpas.

"Edmundo, boa noite, você não precisa se desculpar em nada. Estou no futebol há muitos anos como atleta e treinador e acostumado a esse tipo de coisa, posso não concordar, mas me dou bem com essas situações, é o papel de vocês fazerem as críticas. Às vezes as críticas são por desinformação, mas às vezes são construtivas e nos trazem detalhes mais importantes", declarou .

Edmundo deixou a Band há duas semanas por conta da não renovação do seu contrato. Acredita-se que o comentarista, que estava há sete anos no canal e ganhava cerca de R$ 100 mil, não teria gostado da proposta da emissora de abrir mão de 80% do salário caso seu contrato fosse renovado.

Em seu texto de despedida, Edmundo disse: "Com aperto no coração, gostaria de comunicar a todos que, depois de seis anos e oitos meses, não farei mais parte do quadro de funcionários da Band. Quero agradecer aos colegas, desde a presidência, que sempre manteve as portas abertas, até o mais simples funcionário pelo companheirismo, carinho, união, e ensinamentos durante todo este tempo. Apesar dos esforços da Band para que renovássemos, as mudanças na programação da emissora deixando de transmitir campeonatos, o momento econômico do país, impossibilitaram que isso ocorresse. Foram anos de muito aprendizado, um privilégio enorme trabalhar em duas Copa do Mundo, duas Eurocopas, uma Olimpíada, campeonatos internacionais, nacionais, estaduais. Participar de centenas de programas da emissora, e ter a oportunidade de aprender o que é estar 'do outro lado' depois de tantos anos jogando futebol. Hoje entendo o quanto é difícil opinar de acordo com resultados e no calor das emoções. Quero agradecer a cada telespectador que me acompanhou neste período, agradeço os elogios, as críticas, e o carinho que sempre me emocionou. Espero seguir na profissão, onde me sinto feliz, e acredito que posso contribuir positivamente com o esporte que pratiquei e com a sociedade em que estou inserido. Finalizo, dizendo que, todos sabem o quanto sou emotivo, e, talvez as palavras não sejam suficientes para expressar meu sentimento de gratidão por tudo que vivi".