Editora lança série de quadrinhos baseados em 'Stranger Things'

Atores de 'Stranger Things': Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo e Finn Wolfhard na estreia da segunda temporada. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Depois de anunciar o lançamento de livros baseados em Stranger Things e, mais recentemente, a produção de um jogo eletrônico, a Netflix se uniu à editora americana Dark Horse para lançar uma linha de histórias em quadrinhos inspiradas na série.

"Programada para estrear em setembro de 2018, a publicação oficialmente licenciada dará aos fãs da amada série uma oportunidade de explorar o misterioso mundo de Hawkins, Indiana", disse a Dark Horse ao anunciar a novidade em seu site.

A editora informou que haverá quatro edições, sendo que a primeira já tem variações de capas divulgadas. As vendas começam no dia 26 de setembro, mas já é possível fazer o pedido antecipadamente.

O primeiro volume segue a primeira temporada da série, quando Will Byers entra em uma dimensão de decadência e destruição onde deve usar sua inteligência para se esquivar da perseguição do Demogorgon e escapar do mundo invertido.

Confira as capas divulgadas no tuíte abaixo: