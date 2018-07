Edir Macedo lança versão gospel da Netflix

O bispo Edir Macedo criou plataforma de streaming com conteúdos gospel Foto: Divulgação

A Igreja Universal lançou uma plataforma online chamada Univer, uma espécie de Netflix onde os fiéis poderão assistir a cultos online, filmes e séries cristãs, palestras sobre como obter sucesso financeiro, fé inteligente e uma infinidade de conteúdo sobre vida a dois.

No entanto, as séries e novelas bíblicas da Record, como por exemplo 'Os Dez Mandamentos', não estarão disponíveis nesta plataforma, pois estes conteúdos foram licenciados para serem comercializados com a Netflix.

A plataforma digital pode ser acessada por meio de computadores, tablets e celulares, a um custo de R$ 14 por mês.

A parte gráfica do serviço lembra muito a Netflix. No entanto, a nova empreitada do Bispo Edir Macedo (que também é dono Rede Record) não oferece 30 dias grátis.

Não se sabe ao certo a quantidade de conteúdo disponível no serviço de streaming, mas programas como 'The Love School', de Cristiane e Renato Cardoso, exibidos pela Record aos sábados, aparecem como destaque.

Na parte de conteúdo infantil são ofertados desenhos bíblicos que já passaram na Record. Entre os filmes, títulos ligados à igreja, como, por exemplo, Martinho Lutero.

Com o lançamento do Univer, a Igreja Universal sai na frente de Silas Malafaia, que está anunciando o Gospel Play, "o melhor do conteúdo gospel para toda sua família em um só lugar", diz o pastor.