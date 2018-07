É possível se ‘hospedar’ no ‘Bates Motel’ e ajudar a solucionar um crime

O cenário de suspense recria o 'clima' da série. Foto: Imagem cedida pelo Canal Universal

Você e seus amigos são suspeitos de terem cometido um assassinato. Trancados no local do crime, o quarto número 1 do Bates Motel, na cidade fictícia de North Pine Bay, vocês têm uma hora para encontrar uma série de pistas que levam à ‘chave’ da porta e escapar. Caso contrário, todos serão presos.

Essa é a premissa do escape room inspirado na série Bates Motel, cuja quinta e última temporada estreou aqui no Brasil na segunda-feira, 10, no Canal Universal.

Para quem não conhece, os escape rooms são salas em que um grupo de pessoas entra para solucionar enigmas e problemas lógicos que levam a uma chave final. Normalmente, o jogo precisa ser completado em uma hora.

A equipe do E+ foi testar a escape room de Bates Motel no Escape 60’, em São Paulo, a convite do Canal Universal. Spoiler: por pouco não conseguimos escapar, mas saímos impressionados em diversos sentidos.

O jogo. Antes de entrar na sala, um instrutor explica rapidamente como o jogo funciona e coloca todo mundo no ‘clima’ da história. Você sente que, realmente, é um personagem daquele mundo fictício.

Com cenário muito fiel ao da série, o ambiente tem atmosfera sombria e diversos cadeados. Já dá para entender que vai ser preciso encontrar as combinações de cada um deles para chegar à saída. Só que não é tão simples assim.

Não queremos dar muitos spoilers, mas podemos adiantar que levamos alguns sustos. Como o clima é realista, fica difícil não sentir o coração disparar com uma surpresa ou outra.

Confissão: não conseguimos escapar em apenas uma hora. Demoramos muito para ‘engrenar’ e abrir o primeiro cadeado. O instrutor manda algumas dicas em alto-falantes instalados no ambiente, e, mesmo com a sequência certa de números, um dos cadeados não abriu. Pode ter sido falta de ‘jeitinho’, mas ficamos um pouco frustrados. Em uma segunda tentativa, com a indicação do instrutor, conseguimos destravá-lo.

Foi desanimador passar 20 minutos sem conseguir desvendar praticamente nada, mas depois que descobrimos as primeiras pistas conseguimos nos divertir.

Em uma conversa na saída, concordamos que faltou uma ‘amarração’ mais consistente das pistas. Algo mais intuitivo. Um dos colegas, que já participou de outras salas, explicou que a jogabilidade costuma ser mais objetiva - uma pista leva à próxima, até a solução final. Claro, isso é bem mais fácil quando não há uma história pronta, como a da série, para criar um jogo em cima.

Aliás, vale avisar que a premissa da série serve apenas de ambientação. Não é preciso conhecer o enredo para solucionar os desafios, mas é claro que quem já está acostumado com a história tem mais um motivo para curtir o jogo.

Ficou curioso? Para jogar, é preciso acessar o site do Escape 60’ e reservar a sala Bates Motel para um horário vago. O jogo está disponível nas unidades da Vila Olímpia, em São Paulo, e na de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A sala deve ficar aberta por aproximadamente dois meses. Ela já havia sido construída no ano passado, e o sucesso de público justificou a reabertura neste ano.

Outro gancho para a nova edição foi a estreia da quinta - e última - temporada de Bates Motel no Canal Universal. A série conta a história de Norman Bates e sua mãe, Norma Bates. Soou familiar? Eles são os personagens do clássico Psicose, de Alfred Hitchcock. Apesar de não seguir fielmente a mesma história, o seriado supõe como teria sido a vida dos dois logo que se mudaram para o motel, bem antes dos acontecimentos do filme.

A quinta temporada de Bates Motel é transmitida às segundas-feiras, às 23h, no Canal Universal. Para relembrar o que aconteceu até agora, acesse a página da série.

Veja algumas fotos da sala em São Paulo:

Serviço – São Paulo

Escape 60 Vila Olímpia

Endereço: Rua Baluarte 18, Vila Olímpia – São Paulo, SP.

Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 22h30.

Tel.: (11) 3842-9066.

Serviço – Rio de Janeiro

Escape 60 – Shopping Cassino Atlântico

Endereço: Av. Atlântica, 4240, sala 323, Copacabana – Rio de Janeiro, RJ.

Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 21h.

Tels.: (21) 2147-2757 e (21) 2147-2749.

Estacionamento: Av. N. S. de Copacabana, 1417.

Idade mínima para participar: não há; crianças com menos de 12 anos devem estar acompanhadas de um adulto.

Ingressos: no e-commerce www.escape60.com.br.