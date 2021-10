E! divulga a lista completa de indicados ao People’s Choice Awards 2021; confira

'Um príncipe em Nova York 2' é um dos destaques nas indicações do PCA 2021 Foto: EFE/ Paramount Pictures Quantrell D. Colbert

Os fãs da cultura pop já podem votar nos seus favoritos ao People's Choice Awards 2021. O canal de televisão E! divulgou a lista completa dos indicados para as 40 categorias deste ano.

Entre os filmes estão as sequências dos clássicos Um Príncipe em Nova York, Velozes e Furiosos e 007. Os astros de cinema Florence Pugh, Eddie Murphy e Emma Stone disputam a preferência do público e na música tem ídolos BTS, Adele e Lil Nas X.

Confira a seguir os filmes, programas de TV, artistas e principais representantes da cultura pop que estão concorrendo este ano e vote no site oficial do PCA.

A premiação acontece em 7 de dezembro e vai ao ar ao vivo no Canal E! e na NBC às 21h.

FILME

Viúva Negra

Um Príncipe em Nova York 2

Velozes e Furiosos 9

Duna

007 - Sem Tempo para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

A Guerra do Amanhã

Venom: Tempo de Carnificina

FILME DE COMÉDIA

Um Príncipe em Nova York 2

Free Guy: Assumindo o Controle

Ele é Demais

Dupla Explosiva 2 - E a Primeira-Dama do Crime

Jungle Cruise

Space Jam: Um Novo Legado

Esquadrão Trovão

Amizade de Férias

FILME DE AÇÃO

Viúva Negra

Velozes e Furiosos 9

Godzilla vs. Kong

007 - Sem Tempo para Morrer

Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Esquadrão Suicida

A Guerra do Amanhã

Venom: Tempo de Carnificina

FILME DE DRAMA

Um Lugar Silencioso Parte II

Cruella

Duna

Paternidade

Halloween Kills: O Terror Continua

Em um Bairro de Nova York

Tempo

Respect

FILME FAMÍLIA

Cinderela

Luca

Raya e o Último Dragão

O Poderoso Chefinho 2: Negócios da Família

A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas

Tom e Jerry: O Filme

A Jornada de Vivo

Dia do Sim

ATOR DE CINEMA

Chris Pratt, A Guerra do Amanhã

Daniel Craig, 007 - Sem Tempo para Morrer

Dwayne Johnson, Jungle Cruise

Eddie Murphy, Um Príncipe em Nova York 2

John Cena, Velozes e Furiosos 9

Ryan Reynolds, Free Guy: Assumindo o Controle

Simu Liu, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Vin Diesel, Velozes e Furiosos 9

ATRIZ DE CINEMA

Awkwafina, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Charlize Theron, Velozes e Furiosos 9

Florence Pugh, Viúva Negra

Jennifer Hudson, Respect

Leslie Jones, Um Príncipe em Nova York 2

Margot Robbie, Esquadrão Suicida

Salma Hayek, Dupla Explosiva 2 - E a Primeira-Dama do Crime

Scarlett Johansson, Viúva Negra

ESTRELA DE FILME DE DRAMA

Anthony Ramos, Em um Bairro de Nova York

Emily Blunt, Um Lugar Silencioso - Parte II

Emma Stone, Cruella

Jamie Lee Curtis, Halloween Kills: O Terror Continua

Jason Momoa, Duna

Jennifer Hudson, Respect

Kevin Hart, Paternidade

Timothée Chalamet, Duna

ESTRELA DE COMÉDIA DO CINEMA

Dwayne Johnson, Jungle Cruise

Eddie Murphy, Um Príncipe em Nova York 2

Emily Blunt, Jungle Cruise

Leslie Jones, Um Príncipe em Nova York 2

Melissa McCarthy, Esquadrão Trovão

Octavia Spencer, Esquadrão Trovão

Ryan Reynolds, Free Guy

Salma Hayek, Dupla Explosiva 2 - E a Primeira-Dama do Crime

ESTRELA DE AÇÃO DO CINEMA

Charlize Theron, Velozes e Furiosos 9

Chris Pratt, A Guerra do Amanhã

Daniel Craig, 007 - Sem Tempo para Morrer

Florence Pugh, Viúva Negra

John Cena, Velozes e Furiosos 9

Scarlett Johansson, Viúva Negra

Simu Liu, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis

Vin Diesel, Velozes e Furiosos 9

SÉRIE

Cobra Kai

Grey's Anatomy

Law & Order: Special Victims Unit

Loki

Saturday Night Live

The Bachelor

This Is Us

WandaVision

SÉRIE DE DRAMA

Outer Banks

9-1-1

Cobra Kai

Grey's Anatomy

Law & Order: Special Victims Unit

The Equalizer

The Walking Dead

This Is Us

SÉRIE DE COMÉDIA

Brooklyn Nine-Nine

Grown-ish

Never Have I Ever

Only Murders in the Building

Saturday Night Live

Ted Lasso

The Upshaws

Young Rock

ATOR DE TV

Anthony Mackie, The Falcon and the Winter Soldier

Chase Stokes, Outer Banks

Dwayne Johnson, Young Rock

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Norman Reedus, The Walking Dead

Sterling K. Brown, This Is Us

Tom Hiddleston, Loki

ATRIZ DE TV

Angela Bassett, 9-1-1

Elizabeth Olsen, WandaVision

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Kathryn Hahn, WandaVision

Mandy Moore, This Is Us

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Queen Latifah, The Equalizer

Yara Shahidi, Grown-ish

ESTRELA DE DRAMA DE TV

Norman Reedus, The Walking Dead

Angela Bassett, 9-1-1

Chase Stokes, Outer Banks

Ellen Pompeo, Grey's Anatomy

Mandy Moore, This Is Us

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Queen Latifah, The Equalizer

Sterling K. Brown, This Is Us

ESTRELA DE TV DE COMÉDIA

Andy Samberg, Brooklyn Nine-Nine

Dwayne Johnson, Young Rock

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Kenan Thompson, Saturday Night Live

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Steve Martin, Only Murders in the Building

Wanda Sykes, The Upshaws

Yara Shahidi, Grown-ish

SÉRIE QUE VALE MARATONAR Cobra Kai Loki Mare of Easttown Outer Banks Sex/Life Squid Game Ted Lasso The White Lotus SÉRIE DE SCI-FI/FANTASIA Loki Lucifer La Brea Shadow and Bone Superman and Lois The Falcon and the Winter Soldier The Flash WandaVision Elizabeth Olsen é Wanda Maximoff em cena de 'WandaVision'. Foto: Marvel Studios via AP CANTOR Bad Bunny

Drake Ed Sheeran Justin Bieber Lil Nas X Luke Combs Shawn Mendes The Weeknd CANTORA Adele Billie Eilish Cardi B Doja Cat Halsey Megan Thee Stallion Olivia Rodrigo Saweetie GRUPO BTS Coldplay Dan + Shay Imagine Dragons Jonas Brothers Maroon 5 Migos twenty one pilots

CANÇÃO

Butter, BTS

Bad Habits, Ed Sheeran

Easy On Me, Adele

good 4 u, Olivia Rodrigo

MONTERO (Call Me By Your Name), Lil Nas X

Peaches, Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

STAY, The Kid LAROI & Justin Bieber

Up, Cardi B

ÁLBUM

Certified Lover Boy, Drake

Culture III, Migos

Happier Than Ever, Billie Eilish

Justice, Justin Bieber

MONTERO, Lil Nas X

Planet Her, Doja Cat

Sour, Olivia Rodrigo

star-crossed, Kacey Musgraves

CLIPE

Butter, BTS

Easy On Me, Adele

good 4 u, Olivia Rodrigo

LOCATION, KAROL G, Anuel AA, J Balvin

MONTERO (Call Me By Your Name), Lil Nas X

My Universe, Coldplay X BTS

Peaches, Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

STAY, The Kid LAROI & Justin Bieber

PARCERIA

Best Friend, Saweetie feat. Doja Cat

INDUSTRY BABY, Lil Nas X & Jack Harlow

Kiss Me More, Doja Cat feat. SZA

Leave The Door Open, Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak)

Peaches, Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon

STAY, The Kid LAROI & Justin Bieber

Way 2 Sexy, Drake feat. Future & Young Thug

You Right, Doja Cat & The Weeknd

INFLUENCIADOR DO ANO (CATEGORIA BRASIL)

Biello

Camilla de Lucas

Cris Rozeira

Gil do Vigor

Juliette Freire

Nath Finanças

Paola Antonini

Pequena Lo

ESTRELA DE REDE SOCIAL

Addison Rae

Britney Spears

Charli D'Amelio

Dwayne Johnson

Justin Bieber

Kim Kardashian West

Kylie Jenner

Lil Nas X

ESPECIAL DE POP

Billie Eilish: The World's a Little Blurry

Demi Lovato: Dancing with the Devil

Friends: The Reunion - The One Where They Get Back Together

Justin Bieber: Our World

Olympic Highlights with Kevin Hart & Snoop Dogg

Oprah with Meghan and Harry

P!nk: All I Know So Far

Savage x Fenty Show Vol. 3

