'É de Casa' recebe novos apresentadores com feijoada e samba

'É de Casa' recebeu Maria Beltrão, Thiago Oliveira, Rita Batista, os novos apresentadores do programa. Foto: Globo

O É de Casa deste sábado, 2, recebeu os apresentadores Maria Beltrão, Thiago Oliveira e Rita Batista, que vão se juntar a Talitha Morete no comando do matinal dos finais de semana.

Além disso, André Marques, que não renovou o contrato com a Globo, e Ana Furtado receberam os colegas Patrícia Poeta e Manoel Soares, que estreiam na próxima semana o Encontro.

Essa reunião de apresentadores - que ainda contou com músicos e convidados - teve também feijoada e samba. Nas redes sociais, o público brincou com a quantidade de pessoas presentes no programa.

Veja alguns dos comentários:

#EDeCasa tá parecendo em casa quando junta muita gente, ninguém ouve ninguém haha — Fran Lima (@Fraan_Lima_) July 2, 2022

A energia caótica do #EDeCasa hoje representa a feijoada na nossa casa . Gente metendo a mão, pagode, gargalhadas,uma tia impagável e a Maria Rita como a prima top do rolê chegando — Klaw (@klawbipolar) July 2, 2022