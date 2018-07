'É algo que fez parte da minha infância', diz Fogaça sobre dublar desenho do Mickey

Henrique Fogaça vai dublar personagem em desenho 'Mickey: Aventuras sobre Rodas'. Foto: Visual Factory via Disney

No início de julho, estreou no Disney Junior a segunda temporada de Mickey: Aventuras Sobre Rodas e, entre os novos episódios que ainda estão por vir, um terá um convidado especial: Henrique Fogaça.

O chef, que divide seu tempo entre restaurantes, um canal no YouTube e projetos esporádicos na TV agora vai dar voz a um personagem com o mesmo nome e profissão dele, o chef Henrique. O personagem vai abrir um novo café em Paris, junto com o Pateta.

"Eu gosto muito do Mickey, do Pluto, do Pato Donald, da Minnie. É uma coisa que fez parte da minha infância mesmo, e hoje eu tenho filhos, então eu sou muito grato por poder fazer parte desse desenho", disse Fogaça em entrevista ao E+. O chef é pai de Olívia, de 11 anos, de João, de 10, e de Maria Letícia, de 2 anos e seu primeiro trabalho como dublador foi no filme Paddington 2, que estreou no Brasil em fevereiro.

Aliás, Fogaça está animado para assistir ao episódio especial ao lado de seus filhos, principalmente da mais nova. "Quando sair, vamos assistir todos juntos, eu vou falar para ela: 'Olha, é o papai que tá falando'", contou, ressaltando que o personagem do desenho divide mais que o nome com ele. "Ele, como todo chef, é exigente para o padrão das coisas. Calhou bem com o que eu vivo no dia a dia, como eu sou".

Fogaça ganhou fama nacional por causa do MasterChef, reality da Band no qual é jurado ao lado de Paola Carosella e Erick Jaquin desde a primeira edição, há quatro anos, e depois disso já fez diversos programas televisivos, como os programas de TV paga 200 Graus e Rolê do Chef.

Entretanto, ele garante que seu lugar é na cozinha. "Eu vou equilibrando, dosando as coisas, porque eu não posso virar uma pessoa da televisão e largar o que eu mais amo, que é cozinhar". E se tivesse de escolher entre um e outro? "Cozinha, é lógico. Com certeza é o que me dá mais prazer, é diferente", diz Fogaça.

O episódio de Mickey: Aventuras sobre Rodas com Fogaça ainda não tem data de exibição confirmada, mas deve ir ao ar nas próximas semanas. A série vai ao ar no Disney Junior às segundas-feiras, às 20h.