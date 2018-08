'Dumbo', live-action de Tim Burton, ganha primeiro trailer; assista

'Dumbo', live-action da Disney com direção de Tim Burton. Foto: Cena de 'Dumbo Official Teaser Trailer'/Disney Movie Trailers/YouTube

A clássica animação infantil Dumbo, que chega aos cinemas em live-action em março de 2019, ganhou o primeiro trailer nesta quarta-feira, 13.

Dirigido por Tim Burton, o filme conta com atores reais interagindo com o elefante de orelhas grandes.

No final do trailer, vislumbra-se uma rápida cena do animal voando diante dos olhos espantados dos espectadores de um circo.

A atriz Eva Green foi confirmada para a produção e fará o papel de uma artista que se apresenta dos ares, ao lado de quem Dumbo subirá às alturas.

Confira o trailer abaixo divulgado pela Disney: