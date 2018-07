Dudu Camargo é promovido no SBT; Marcão do Povo perde espaço

Dudu Camargo completou um ano no comando do 'Primeiro Impacto' Foto: Instagram/@dudu_camargooficial

Dudu Camargo foi promovido no SBT nesta quinta-feira, 12, ganhando 15 minutos a mais no comando do Primeiro Impacto.

Agora, ele estará à frente da atração das 6h às 7h30. Marcão do Povo, desafeto de Dudu, perdeu espaço no segundo bloco do telejornal e teve sua participação reduzida, ficando das 7h30 às 8h30.

O rapaz, de apenas 19 anos, estreou exatamente nesta mesma data, no ano passado, no Primeiro Impacto.

A princípio, tratava-se de uma brincadeira de Silvio Santos, que optou por colocar um menino para apresentar o programa no Dia das Crianças. A repercussão foi grande e Dudu acabou desbancando as titulares Karyn Bravo e Joyce Ribeiro - a última acabou demitida semanas após a efetivação de Dudu.

Antes de comandar o Primeiro Impacto, o pupilo de Silvio Santos integrava o Fofocando (que mudou seu nome para Fofocalizando) e interpretava o Homem do Saco, personagem fictício que aparecia na tela com um saco de papel na cabeça.