‘Dragon Ball Super’ chega ao Brasil e ganha abertura em português

'Dragon Ball Super' é a continuação de 'Dragon Ball Z', que fez grande sucesso no Brasil Foto: Reprodução de cena do tema de abertura de 'Dragon Ball Super' / Cartoon Network Brasil

Quem estava esperando pela versão dublada de Dragon Ball Super já pode comemorar. O anime ganhou tema de abertura em português e será exibido no Brasil pela Cartoon Network.

O desenho japonês existe desde 2015, mas só agora ganhou uma versão para o público brasileiro, que finalmente poderá ver um episódio inédito da saga.

A animação vai acompanhar os novos desafios do protagonista Goku, depois ter derrotado Majin Boo no final de Dragon Ball Z.

Uma boa notícia é a presença de diversos dubladores originais como Wendel Bezerra (Goku), Tânia Gaidarji (Bulma), Alfredo Rollo (Vegeta), Luiz Antonio Lobue (Piccolo) e Vagner Fagundes (Gohan).

Dragon Ball Super estreia no Cartoon Network no próximo sábado, 5, às 17h, em um especial com os quatro primeiros episódios.

Assista à abertura em português: