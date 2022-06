'Doutor Estranho': Sam Raimi diz que Barão Mordo seria morto por Wanda em cena deletada

Barão Mordo e Wanda Maximoff em pôsteres de 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura'. Foto: Marvel

Sam Raimi, diretor de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, revelou que o personagem Barão Mordo quase morreu no filme. A afirmação foi feita no material extra divulgado com a chegada do longa ao Disney+.

Barão Mordo (Chiwetel Ejiofor) apareceu pela primeira em Doutor Estranho, de 2016, e retornou para a sequência lançada neste ano. Contudo, o personagem só é visto como sua variante, a versão da Terra-838.

Segundo o diretor, a versão original de Mordo, a da Terra-616, rastrearia Wanda (Elizabeth Olsen) para encontrar o Doutor Estranho (Benedict Cumberbatch). No entanto, quando ele encontrasse a Feiticeira Escarlate, seria decapitado por ela, que ainda mostraria a cabeça para o Mago Supremo.

No fim, a cena acabou sendo deletada e não entrou para o corte final do filme. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ainda conta com Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Benedict Wong e está disponível no Disney+.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais