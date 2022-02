'Doutor Estranho': Patrick Stewart nega participação em segundo filme

Doutor Estranho, interpretado por Benedict Cumberbatch. Foto: Marvel

O ator Patrick Stewart negou a participação em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Rumores de que o Professor Xavier faria parte do segundo filme sobre o personagem interpretado por Benedict Cumberbatch começaram a surgir após o lançamento do trailer.

Fãs especularam que uma das vozes seria de Stewart. Porém, em entrevista ao site ComicBook, o artista retrucou dizendo que não passava de uma imitação. "As pessoas têm imitado minha voz desde que subi no palco 60 anos atrás. Então, eu não posso ser responsabilizado por isso", afirmou.

Anteriormente, Patrick admitiu que havia discutido reprisar o papel de Professor Xavier no novo filme da Marvel com Kevin Feige, o presidente da companhia.

Porém, Stewart também afirmou ao site que mudou de ideia após o final de Logan, filme que traz Wolverine, vivido por Hugh Jackman, como protagonista. Para ele, o longa colocou um ponto final perfeito ao personagem.

"Aqui está o problema... Se não tivéssemos feito Logan, então sim, eu provavelmente estaria pronto para entrar nessa cadeira de rodas mais uma vez e ser Charles Xavier", contou.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura traz a participação de outros personagens icônicos do universo da Marvel, como Wanda Maximoff ou Feiticeira Escarlate. O filme estreia nos cinemas no dia 5 de maio.

Confira o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais