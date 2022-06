'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' já está disponível no Disney+

'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' já está disponível na plataforma de streaming Disney+. Foto: Marvel Studios

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura já pode ser assistido no streaming. O filme chegou nesta quarta-feira, 22, ao Disney+, plataforma que contém a maioria das produções do Universo Cinematográfico da Marvel no Brasil.

O lançamento ocorre cerca de um mês e meio depois da chegada do longa nas telonas brasileiras, contudo, o filme protagonizado por Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen ainda pode ser visto em alguns cinemas do País.

A sequência de Doutor Estranho repercute os eventos de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa e mostra a jornada do herói pelo Multiverso ao lado de Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate.

De acordo com o site IMBd, o filme já arrecadou quase 994 milhões de dólares ao redor do mundo, o que equivale a quase R$5 bilhões. Com direção de Sam Raimi, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura ainda tem Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Michael Stühlbarg e Rachel McAdams no elenco.

Veja o trailer:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais