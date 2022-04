'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura': Filhos de Wanda aparecem em nova prévia

Billy e Tommy, filhos de Wanda, foram apresentados em 'WandaVision' e podem estar no filme 'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura'. Foto: Marvel Studios

Uma nova prévia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura foi liberada pela Marvel nesta quarta-feira, 6. O destaque do clipe foi a aparição de Billy e Tommy, os filhos de Wanda Maximoff, que foram introduzidos na série da personagem, WandaVision, disponível no Disney+.

Apesar dos gêmeos apareceram por apenas alguns segundos, o vídeo pode indicar que os eventos do seriado terão continuidade no filme do Mago Supremo. Além da novidade, o teaser também mostrou novamente a variante do Doutor Estranho, dessa vez com um terceiro olho.

A prévia teve foco nos tormentos e dilemas dos personagens interpretados por Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen, incluindo a participação de Christine Palmer, interesse amoroso do protagonista, interpretada por Rachel McAdams.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura chega aos cinemas brasileiros em 5 de maio, mas a pré-venda dos ingressos teve início já nesta quarta-feira, 6. A sequência do longa de 2016 vai explorar as consequências do Multiverso, conceito que começou a ser desenvolvido pela Marvel com WandaVision e Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais