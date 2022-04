'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' chega aos cinemas no dia 5 de maio; relembre trajetória

Benedict Cumberbatch interpreta o Doutor Estranho, que deve enfrentar um novo inimigo em diferentes universos no novo filme. Foto: Marvel Studios

Você já ouviu falar em Multiverso? O Universo Cinematográfico Marvel (MCU) está indo com tudo para esse mundo desconhecido com o novo filme: Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. A Marvel promete que o filme será uma verdadeira viagem para o desconhecido com o Doutor Estranho, com direito a travessias por universos paralelos.

Doutor Estranho foi lançado em 2016 e faz parte da terceira fase do MCU. Quando um dos mais incríveis neurocirurgiões do mundo, Dr. Stephen Strange sofre um acidente de carro e perde o movimento das mãos. Após cirurgias consecutivas que não devolvem seus movimentos, Stephen recorre à fé e procura o templo Kamar-Taj. É lá que o neurocirurgião desenvolve poderes mágicos e se torna o feiticeiro mais poderoso do mundo.

O personagem volta a aparecer em Vingadores: Ultimato, 2019, ajudando a derrotar Thanos e é o responsável por abrir o Multiverso em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, 2021.

Agora, um novo inimigo promete dar trabalho a Stephen em diferentes universos.

Quem dá vida ao Doutor Estranho é Benedict Cumberbatch. O filme é dirigido por Sam Raimi, o mesmo diretor da franquia original de Homem-Aranha.