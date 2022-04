'Doutor Estranho 2': Marvel libera teaser com herói misterioso; assista

Herói que apareceu em teaser de 'Doutor Estranho 2' é, até então, um mistério. Foto: Marvel

Neste sábado, 2, a Marvel liberou um novo teaser de Doutor Estranho 2 para anunciar o início da pré-venda de ingressos para a próxima quarta-feira, 6.

Além do protogonista do filme, as imagens dão destaque para Wanda e também mostram um herói diferente que não dá para ser identificado, pois aparece desfocado.

Pelo visual, pode ser um novo Homem de Ferro, a Capitã Marvel ou qualquer outro personagem da franquia. Como a produção prometeu explorar os limites do multiverso, tudo se tornou possível.

Contudo, só haverá certeza da identidade do herói após o lançamento do filme, que está previsto para ocorrer no dia 5 de maio nos cinemas brasileiros. Assista ao teaser: