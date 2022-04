'Doutor Estranho 2' ganha novo teaser com Mordo e Wanda; assista

Segundo filme do Doutor Estranho tem estreia marcada nos cinemas brasileiro em 5 de maio. Foto: Marvel

A menos de três semanas para a estreia de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura nas telonas, a Marvel liberou nesta segunda-feira, 18, um novo teaser promocional com cenas inéditas do filme.

As imagens mostram o Barão Mordo, que é um inimigo do Doutor Estranho, porém não evidenciam um atrito entre eles. Além disso, Wanda, a Feiticeira Escarlate, também está presente nas cenas.

O filme promete explorar os limites do Multiverso, que começou a ser desvendado em Homem Aranha: Sem Volta Para Casa. A nova produção chega aos cinemas brasileiros no dia 5 de maio.

Assista ao teaser: