Doria grava com Silvio Santos e fala sobre candidatura à Presidência

Silvio Santos já se candidatou à presidência em 1989, mas foi impugnado; João Doria é cogitado para 2018 Foto: Lourival Ribeiro/SBT

O prefeito de São Paulo, João Doria, foi ao SBT nesta terça-feira, 13, e gravou uma participação no Programa Silvio Santos que vai ao ar no próximo domingo, 17.

Na atração dominical, Doria relembrou o momento em que o dono do SBT tentou sua candidatura à Presidência nas eleições de 1989. “Eu quase que fui. A vaidade toma conta da gente, claro. Quando falaram comigo sobre política mexeu na minha vaidade e eu quis tentar, mas não deu certo”, afirmou Silvio Santos. A candidatura foi impugnada a poucos dias do pleito por irregularidades no registro do PMB, partido pelo qual concorria.

O tucano, que também já foi apresentador de rádio e televisão, falou sobre os motivos que o levaram a entrar na política. “Eu não quero ficar aqui fazendo críticas sobre o passado, até porque não é o objetivo, mas essa foi uma das razões: o Brasil despencando, o Brasil maltratado, o Brasil sendo assaltado. Aquilo mexeu muito comigo”, justificou.

Doria ainda foi questionado sobre uma possível candidatura nas eleições presidenciais do ano que vem. “Não estou puxando o seu saco não, estou falando sério, todo mundo está dizendo que você pode se candidatar a presidente da República e pode ganhar”, afirmou Silvio. “Mas você não vai poder disputar com seu padrinho [Geraldo Alckmin, também do PSDB]. Ele também é um forte candidato”, ressaltou o apresentador.

“Esse risco de incompatibilidade entre nós não existe. Isso eu não faço. A minha relação com ele é a melhor possível e de muita estima”, respondeu o prefeito.

Em sua visita ao canal, Doria aproveitou para gravar um quadro do humorístico A Praça é Nossa. “Fizemos uma sátira política numa entrevista entre o ‘Lula’ e o ‘Doria’. Num momento o prefeito Doria entrou e expulsou os dois. Foi uma cena hilária. Muito engraçada”, escreveu o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega em seu Instagram.

Pessoal, acabei de sair do SBT onde tive a honra de participar do programa do Silvio Santos, um dos maiores apresentadores e uma lenda viva da TV brasileira. Também participei do divertidíssimo A Praça é Nossa. Assim que divulgarem as datas de veiculação, compartilho com vocês! #AceleraSP #JoãoTrabalhador Uma publicação compartilhada por João Doria (@jdoriajr) em Jun 13, 2017 às 2:39 PDT