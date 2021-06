Dony De Nuccio volta à TV em versão brasileira de ‘Irmãos à Obra’

O jornalista Dony de Nuccio Foto: Instagram / @donydenuccio

O jornalista Dony De Nuccio está de volta à TV como apresentador do programa Te Devo Essa, uma versão brasileira do famoso reality americano de reforma Irmãos à Obra. O programa, que é uma parceria entre SBT e Discovery Networks estreia no próximo sábado, 5, às 21h30.

A proposta do programa é a de que em cada episódio um famoso irá presentear uma pessoa querida com uma super reforma, participando de todo processo, com direito até a trabalhar na obra. A primeira temporada já tem nomes como Marcos Pasquim, Caio Castro e a cantora Joelma confirmados. Enquanto o arquiteto Renato Mendonça ficará responsável por todos os projetos.

Marcos Pasquim, inclusive, será o convidado do episódio de estreia. A primeira temporada de Te Devo Essa contará com 13 programas que serão exibidos no SBT aos sábado às 21h30, com reprises às quintas-feiras no Discovery Home & Health, canal da TV fechada, às 20h30.

No domingo, 30, as gravações do programa foram interrompidas após o maquiador da equipe testar positivo para covid-19, mas após o restante da equipe testar negativo, as gravações foram retomadas na segunda-feira, 31.