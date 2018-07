Dony De Nuccio se encontra com Evaristo Costa e posta selfie

Dony De Nuccio postou foto no Instagram de jantar que teve com Evaristo Costa, seu antecessor no 'Jornal Hoje'. Foto: Ze Paulo Cardeal / Globo | João Cotta / Globo

O jornalista Dony De Nuccio, que estreia como âncora do Jornal Hoje na próxima segunda-feira, 7, postou foto de um jantar que teve com Evaristo Costa, o antigo apresentador do telejornal da Rede Globo. Na foto, postada na manhã desta sexta-feira, 4, Dony rasga elogios ao seu antecessor.

“Troca de guarda no Jornal Hoje! Rito de passagem com horas de jantar, brinde, risadas e histórias. Não vai ser nada fácil continuar o trabalho de alguém tão carismático e talentoso. (Se você fosse um apresentador fraquinho minha vida seria mais tranquila né). Obrigado pela amizade e parceria de sempre, Evaristo Costa! E 'xá cumigo': prometo esforço máximo pra cuidar bem da sua cadeira", escreveu Dony no post.

Evaristo retribuiu os elogios e replicou a foto na sua conta da rede social. “Dony De Nuccio, desejo sorte no Jornal Hoje. Você é um jovem inteligente, um profissional competente, só terá a acrescentar junto ao melhor telejornal (na minha opinião), com a melhor equipe (que mora no meu coração) e no melhor horário (tudo acontece). Sucesso”, comentou o agora ex-funcionário da Globo.

