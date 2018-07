'Domingo Show' perde 21% de audiência sob o comando de Luiz Bacci

Sob o comando de Luiz Bacci, 'Domingo Sow' perde audiência Foto: Reprodução/Record

Após uma estreia meteórica, Luiz Bacci não conseguiu empolgar a audiência em sua terceira semana no comando do Domingo Show. Na edição de ontem, 8, o programa despencou 21% em relação à média obtida na gestão do novo titular da atração.

Nesse domingo, o programa marcou 7,4 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 69,4 mil domicílios) e manteve-se em segundo lugar durante toda a exibição. O resultado é bastante inferior aos obtidos nos dias 24 de abril (9,5 pontos) e 1º de maio (9,1).

Com a derrapada do Domingo Show, o reality musical Superstar, da Globo, voltou a ficar em primeiro lugar no Ibope e encerrou a edição de ontem com 9,7 pontos. No confronto direto, o programa da Record chegou aos 8 pontos.

Enquanto o programa da Record exibia o drama de uma musa do Carnaval que se entregou ao vício do crack, o reality musical da Globo apostou em uma performance da banda Jim, liderada pelo ator Eriberto Leão, e por um dueto entre Paulo Ricardo e Anitta.