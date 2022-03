'Domingão': Douglas Souza é confirmado no 'Dança dos Famosos'

Douglas Souza é confirmado para a nova temporada do 'Dança dos Famosos', no 'Domingão'. Foto: Instagram/@domingao e @douglasouza

Depois de nomes como Gil do Vigor, Jojo Toddynho e Vitória Strada, temos mais um confirmado no Dança dos Famosos de 2022. O jogador de vôlei, Douglas Souza, é o quarto nome anunciado para o quadro do Domingão com Huck, que começa neste domingo, 27.

Em vídeo publicado nos perfis de Douglas e do programa da Rede Globo, ele falou: "É isso mesmo, galera, confirmado! Dança dos Famosos [...] A gente vai 'barbarizar', vai dar muita risada... Estou muito nervoso! Torçam muito por mim para eu não esquecer e nem errar os passos".

O quadro do Domingão contará com 12 artistas convidados e todos estarão no próximo programa, que acontece no domingo, 27, sob o comando de Luciano Huck.