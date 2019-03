'Domingão do Faustão': relembre como foi o programa de estreia, exibido há 30 anos

Fausto Silva, o Faustão, e Xuxa durante a estreia do 'Domingão do Faustão' em 1989. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo | YouTube / @Meu Pedacinho

Em 26 de março de 1989, há 30 anos, ia ao ar pela primeira vez o Domingão do Faustão, apresentado por Fausto Silva, recém-contratado pela Globo, vindo da Bandeirantes.

Para se ter uma noção de quanto tempo faz, no dia em que o programa foi ao ar, o presidente do Brasil era José Sarney, a União Soviética ainda existia e o campeão da Série A do Brasileirão era o Bahia.

Mesmo com o auditório e as impagáveis tiradas de Faustão, a atração era bem diferente. Nada de bailarinas, Dança dos Famosos ou Ding Dong. Na estreia, quadros como o Mano a Mano e o Controle Remoto, apresentado por Adriana Esteves. Atrás de Faustão homens e mulheres apareciam dançando charme entre as atrações.

Homens e mulheres dançam animados durante a estreia do 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

No Jogo da Velha, participavam personalidades como João Kleber e Dercy Gonçalves. Nomes como Wando, Lulu Santos e Xuxa cantavam seus mais recentes sucessos, para uma plateia que usava roupas e cabelos que estavam na moda no fim dos anos 1980.

Relembre a seguir como foi a estreia do Domingão do Faustão em 1989, exibida ao vivo, diretamente do Teatro Fênix em um domingo de Páscoa.

A estreia do Domingão do Faustão

Propaganda de divulgação do 'Domingão do Faustão'. Foto: Acervo / Estadão

A expectativa da Globo era de que o Domingão do Faustão "revolucionasse" os domingos e batesse de frente com os programas dominicais de Silvio Santos.

Segundo Cláudio Mello e Souza, analista dos programas da Globo, à época, os quadros do programa seriam voltados para a "conotação cultural brasileira para fazer contraponto com a vulgaridade de Silvio Santos".

"Vou poder falar o que quiser, só não sei quanto tempo vou ficar no ar", garantia Faustão, então conhecido por fazer sucesso à frente do Perdidos na Noite, exibido em outra faixa de horário.

O programa, que vinha sendo preparado desde o ano anterior, teve diversos pilotos gravados desde novembro de 1988. A primeira versão do programa teve quadros vetados por Boni, diretor da emissora à época.

"O Ministério da Aeronáutica vai mandar um brevê pra cada um da equipe técnica. É o programa que teve mais piloto da América Latina. Piloto pra quem não sabe é aquele programa que a gente grava, grava e o Boni fala: 'Tá tudo ruim, tudo de novo'", brincou Faustão no ar, no programa de estreia.

O pico de audiência do Domingão de Faustão no Rio de Janeiro aconteceu às 16 horas, com 48 pontos, diante de 10 da TVS/SBT. Além da corrida de Fórmula 1 exibida pela Globo, dois jogos de futebol transmitidos pela Manchete influenciaram nos resultados da emissora de Silvio Santos àquele dia.

O início do Domingão do Faustão

Primeiro logotipo do 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

"Depois do Gugelmin, olha o que sobrou no Plim plim!". Foi essa a primeira frase dita por Faustão ao vivo em seu programa. Tratava-se de uma referência ao Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 daquele ano, transmitido do autódromo de Jacarepaguá minutos antes.

Ayrton Senna fez a pole position, mas teve problemas e acabou na 11ª colocação. Quem chamou atenção foi o também brasileiro Maurício Gugelmin, que conquistou o único pódio de sua carreira, chegando em 3º lugar. Durante o programa, houve entrevista ao vivo com o piloto, conduzida por Reginaldo Leme.

Fã leva cartaz à plateia do primeiro 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Logo depois, Fausto Silva saudou o público: "Estamos aqui como político na época de eleição: no meio do povo! Depois os caras ó [gesto de ir embora]... Estamos começando na Rede Globo um novo programa. Está no ar o Domingão do Faustão!"

A primeira abertura do Domingão do Faustão

A primeira abertura do Domingão do Faustão foi feita por Hans Donner e trazia o apresentador 'falando' enquanto diversos objetos saíam de sua boca.

A música escolhida para a introdução foi Do Tempo Que, de Michael Sullivan e Paulo Massadas. Relembre abaixo:

'Espero que o Boni não esteja vendo'

Faustão mostra momento de 'bastidores' durante o primeiro 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

O programa de estreia durou cerca de quatro horas, sendo duas horas e meia de transmissões ao vivo, muitas delas feitas de outras cidades. Ao todo, foram oito Estados representados, em cidades como Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis e Brasília.

De Campinas, veio uma surpresa um tanto constrangedora para o apresentador. A produção fez uma homenagem a Faustão mostrando sua irmã e seus pais lhe fazendo elogios e desejando boa sorte.

"Foi uma recaída do Povo na TV. Espero que o Boni não esteja vendo", respondeu secamente o apresentador.

Outros imprevistos também ocorreram, mas nada que pudesse comprometer o andamento da atração. Em Recife, por exemplo, o dom Hélder Câmara tinha um tempo de dois minutos para falar ao vivo, mas acabou falando durante cinco.

Grilo Musical

Xuxa canta com Rogério Cardoso no 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

O Domingão do Faustão começou em ritmo de música. Logo após a introdução, deu-se início ao quadro Grilo Musical, em que tocava-se uma música e o público tinha que acertar quem era o intérprete.

"Quem é? Margareth Tatcher? Ronald Reagan? Maurício Gugelmin? Biro-Biro?", questionava o apresentador, citando personalidades 'em alta' à época.

No caso, 2.884 pessoas acertaram que a gravação da música João e Maria tinha a voz de Roberto Carlos. Faustão não fez questão de esconder o nome e nem o telefone do sorteado, que tinha que atender o telefone para confirmar a resposta certa e ganhar prêmios.

"Carlos Otávio de Macedo, vamos fazer a ligação pra ele. O telefone é esse aqui, ó... 252-014... Ele vai ter que confirmar agora, atenção!", disse, ao vivo.

Os prêmios? Uma televisão - a cores, ressaltava - e um aparelho de videocassete. "A televisão funciona, viu, bicho?", complementava Faustão.

Atrações musicais

Lulu Santos no primeiro 'Domingão do Faustão', em 1989. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

A primeira a se apresentar no palco foi Xuxa, que completaria 26 anos de idade no dia seguinte. Com roupas características e ao lado de suas paquitas, ela animou o público com Ilariê.

Pouco depois, Duda Little foi chamada ao palco para entregar um buquê de flores "em nome de todos os baixinhos" à apresentadora.

Em seguida, Faustão abriu para perguntas da plateia. "Xuxa, quero desejar um feliz aniversário..." começou uma mulher, ao que o apresentador retirou o microfone e saiu andando: "Isso você liga pra casa dela mais tarde."

Duda Little entrega flores para Xuxa no 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Mais para a frente, Wando entrou em cena para cantar Ritual e Fogo e Paixão ("Você é luz... raio estrela e luar").

Durante conversa com o cantor, Faustão chega a dar as costas à câmera que os filmava: "Licença, um pouquinho, estamos conversando aqui. Cara chato..."

Elba Ramalho no 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Lulu Santos, que pulou e cantou Lei da Selva, e Elba Ramalho, que entoou Jogo de Cintura, foram as outras atrações da tarde.

Artistas menos conhecidos, como Waldemar dos Passarinhos, imitador de aves, o cantor Gaúcho da Fronteira e o Grupo Raça também tiveram espaço.

Caminhão do Faustão

Yoná Magalhães foi a primeira apresentadora do Caminhão do Faustão. No dia, havia expectativa de que a tarefa fosse cumprida por Eva Wilma. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Durante os primeiros anos, o conhecido Caminhão do Faustão era o sonho de consumo de muita gente. Sua primeira edição premiou uma moradora da rua Joaquim Rodrigues Costa, na Vila Maria, em São Paulo, e foi apresentada por Yoná Magalhães.

A felizarda recebeu prêmios de última geração: geladeira, TV a cores, máquina de lavar, fogão, videocassete, máquina de costura, enceradeira, torradeira, batedeira, ventilador, centrífuga, jogo de panelas, aspirador de pó, aparelho de som, sofá e brinquedos.

Televisor a cores, videocassete, máquina de costura e aparelho de som: os modernos prêmios do 'Domingão do Faustão' de 1989. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Mano a Mano - para o público infantil

Casal de irmãos ganha caderneta de poupança no 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' / Globo

No Mano a Mano a Globo apostava no público infanto-juvenil. Podiam participar do quadro dois irmãos que tivessem entre 8 e 15 anos de idade (ou seja, atualmente, os participantes do quadro de estreia têm entre 39 e 45 anos).

Primeiro, os meninos respondiam a perguntas sobre suas irmãs, sem a presença delas. Depois, elas faziam o mesmo, sem a presença deles. Por fim, as respostas eram confrontadas, e, a dupla que 'se conhecesse mais', se classificava para o Pega pra Valer de Prêmios.

Alguns dos brinquedos disponíveis como premiação no 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

"Se vocês dois estivessem num avião em que o piloto sumiu e tem um paraquedas só. O que você faz (sic)? Daria o paraquedas para ela, tiraria o paraquedas da sua irmã ou tirava (sic) no par ou ímpar pra ver onde ficava o paraquedas", foi uma das perguntas feitas por Faustão naquele dia.

Era normal ver os irmãos brigando e se irritando ao se deparar com as respostas dadas pelos companheiros. O casal vencedor recebia ainda uma caderneta de poupança no valor de mil cruzados novos.

Por fim, levavam para casa objetos da moda desejados pelas crianças, como mobilete, bonecos playmobil e um Walkman.

Brinquedos disponíveis para premiação na estreia do 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Controle Remoto - 'A cultura da televisão aqui no Domingão do Faustão'

Cassio Scapin e Adriana Esteves no 'Controle Remoto' do primeiro 'Domingão do Faustão', em 1989. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Cinco anos antes da estreia de Castelo Rá-Tim-Bum, Cassio Scapin, o 'Nino', apresentava o quadro Controle Remoto ao lado de Adriana Esteves, que também se tornaria uma conhecida atriz anos depois.

Apesar da presença da dupla na estreia, os dois foram substituídos por Stella Freitas e Pedro Cardoso a partir da semana seguinte.

No quadro, eram feitas perguntas sobre conhecimentos televisivos e, na Hora do Lanche, 'choviam' salgadinhos sobre os participantes.

Participante do 'Controle Remoto', do 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

'Hora do Lanche' do Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Entre os prêmios disponibilizados estavam um rádio relógio, uma máquina de escrever e uma secretária eletrônica.

Jogo da Velha e o carro zero

Automóvel zero quilômetro, grande prêmio das primeiras edições do 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

No Jogo da Velha, nove personalidades eram disponibilizadas no palco conforme o tradicional passatempo. Dois competidores escolhiam um dos nomes, que, em seguida, falava alguma afirmação. O competidor decidia se ela seria verdadeira ou falsa. Caso acertasse, podia deixar sua marca no 'tabuleiro'.

A cada 'linha completa', o participante recebia mil cruzados novos. A cada quatro programas, os vencedores eram chamados para concorrer a um carro zero quilômetro.

Cassia Kis, Lucio Mauro, Rosana, João Kleber, Tassia Camargo, Paulo Ricardo, Lady Francisco, e Paulo César Grande na estreia do 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Na edição de estreia, estavam os atores Dercy Gonçalves, Cássia Kis, Lucio Mauro, Paulo César Grande, Tassia Camargo e Lady Francisco, os cantores Paulo Ricardo e Rosana ("Como uma Deusa...") e o humorista João Kleber (que imitou Roberto Carlos e Caetano Veloso).

"Super Dercy! Você é atriz, modelo, manequim, comediante... O que é Dercy Gonçalves?", perguntou Faustão durante a apresentação. "Sei lá que bosta eu sou", respondeu a atriz, à época com 82 anos.

Dercy Gonçalves no 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Em outro momento em que 'quase' foi desbocada, Dercy questionou ao apresentador: "Esse programa que hora é, depois da meia-noite ou antes?".

"Agora, por exemplo, é um programa ao vivo. Faltam cinco para as sete na gravação...", respondeu Faustão, para risos da plateia.

Pegadinha do Faustão com Tato Gabus Mendes

Tato Gabus Mendes na 'Pegadinha' do Faustão. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

O ator Tato Gabus Mendes foi o escolhido para participar da Pegadinha do Faustão.

Ele teve que se passar por um padeiro que vendia pão velho de casa em casa. Na ocasião, apenas uma mulher o reconheceu.

Encerramento - 'Fiquem com Os Trapalhões'

Programação da Globo em 26 de março de 1989, dia de estreia do 'Domingão do Faustão'. Foto: Acervo / Estadão

Ao término da edição de estreia do Domingão do Faustão, que já contava com o nome de Caçulinha entre seus músicos, Fausto Silva despediu-se do público e anunciou a atração seguinte na programação da Globo.

"A gente volta no próximo domingo, às quatro da tarde. Agora vem aí Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, Os Trapalhões! Obrigado moçada!"

Presenças ilustres na estreia do Domingão do Faustão

Pedro Paulo Rangel, Rogério Cardoso, Berta Loran, Sylvia Massari e Totia Meirelles no 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Diversas personalidades puderam ser vistas prestigiando o programa na primeira fila do auditório: Berta Loran, Rogério Cardoso, Pedro Paulo Rangel, Sylvia Massari, Totia Meirelles e Bussunda, Helio de La Peña e Beto Silva, da então Casseta Popular, que também faziam parte da equipe da TV Pirata.

Bussunda na estreia do 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Beto Silva e Helio de La Peña - equivocadamente chamado de 'Claudio de La Peña' pelo apresentador no dia. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Trilha Sonora do primeiro Domingão do Faustão em 1989

Dançarinos e dançarinas animados no primeiro 'Domingão do Faustão'. Foto: Reprodução de 'Domingão do Faustão' (1989) / Globo

Relembre também algumas músicas da época que embalaram a trilha sonora ao longo do programa de estreia do Domingão do Faustão:

É possível encontrar alguns trechos que totalizam mais de duas horas da estreia do Domingão do Faustão no YouTube. Confira abaixo:

VEJA TAMBÉM: Relembre momentos bizarros e polêmicos do Domingão do Faustão