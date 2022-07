'Domingão com Huck' estreia quadro 'Pequenos Gênios' neste domingo

'Domingão com Huck' estreia quadro 'Pequenos Gênios', game show com crianças que têm altas habilidades e conhecimentos. Foto: Globo/Fábio Rocha

No próximo domingo, 10, o Domingão com Huck vai apresentar um novo quadro. Luciano Huck vai comandar um game show com crianças entre seis e 13 anos de idade.

No Pequenos Gênios, os pequenos de altas habilidades mostrarão seus conhecimentos em desafios complexos. Além disso, eles estarão em equipes, competindo entre si.

As crianças serão divididas em oito grupos, as 24 crianças terão que dar o seu melhor em quatro etapas do quadro para saírem vitoriosas. Em cada semana, dois times competem entre si, onde podem conquistar até R$ 50 mil. Esse valor, no entanto, só é garantido para o time campeão.

Dividido em quatro etapas, o quadro vai desafiar os pequenos em diferentes modalidades. A primeira, chamada de "GPS Humano", vai testar as habilidades visuais e espaciais dos participantes. Nela, os times receberão um tema para estudar, como o mapa de um metrô.

Depois, as crianças chegam ao "Triturador de Números", que os colocará diante de contas matemáticas complexas. Para respondê-las, no entanto, eles não poderão contar com a ajuda de calculadoras ou papel e caneta. Tudo deverá ser feito de cabeça pelos participantes.

Na terceira etapa, o "Ordnartelos", ou "soletrando" se lido de trás pra frente, fará com que as crianças acertem palavras ao contrário. Para isso, os gênios terão apenas 90 segundos para responderem o maior número possível de termos de trás para frente.

Nessa fase, os times poderão contar com o "Supercérebro", benefício que vai permitir que apenas um dos integrantes fique responsável pelas respostas. Isso será bem aproveitados nos grupos que tenham um expert no assunto.

Por fim, as crianças chegam ao "Memória Fotográfica", também conhecido como último round. Nesse momento, eles deverão memorizar um barulho de 52 cartas, que serão distribuídas aleatoriamente. O objetivo é acertar o local de cada uma delas em até 60 segundos.

Em seguida, os pontos serão somados e o time com mais somatório irá para o “Cortéx”. Nele, todas as áreas do cérebro dos pequenos serão testadas.

Dividido em três partes, cada gênio da equipe ficará responsável por uma etapa. Neste momento, inclusive, a equipe pode aumular até R$ 50 mil, que será colocado em uma poupança. O valor só é liberado caso o time seja o grande campeão.

O Pequenos Gênios estreia na tela da TV Globo já no próximo domingo, 10, durante o Domingão com Huck.