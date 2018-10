Dois brasileiros participarão de cruzeiro no Caribe com ‘Irmãos à Obra’

Os irmãos Jonathan e Drew Scott, apresentadores do 'Discovery Home & Health'. Foto: Reprodução/Discovery Home & Health

Os irmãos Jonathan e Drew Scott participarão de um cruzeiro de cinco dias pelos mares do Caribe na companhia de dois espectadores brasileiros. O sorteio será realizado pelo canal Discovery Home & Health. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 1, através do site e podem ser feitas até o dia 22 de outubro.

Para participar, o internauta só precisa responder a seguinte pergunta: “Qual o canal do Irmãos à Obra?". Quem customizar uma foto e marcar um amigo com a hastag #IrmãosABordo tem mais chance de ganhar, de acordo com informações do formulário de inscrição.

Os gêmeos apresentam o reality show canadense Irmãos à Obra, que mostra a compra de um imóvel usado e todo o processo de reforma feito pelos novos compradores.

O vencedor do concurso, que será anunciado no dia 3 de novembro, poderá levar um acompanhante e terá todas as despesas pagas pelo canal de TV a cabo. O cruzeiro partirá de Miami, nos Estados Unidos, no dia 3 de dezembro.