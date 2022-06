Dois atores de série da Netflix morrem em acidente de carro no México

Acidente de carro deixa dois atores de série da Netflix mortos no México. Foto: KRISZTIAN BOCSI/BLOOMBERG

Dois atores da Netflix morreram em um acidente de carro próximo ao local de gravação da série The Chosen One (O Escolhido, em tradução literal). Outras seis pessoas do elenco e da equipe da produção ficaram feridas após a van em que estavam capotar. O acidente ocorreu na quinta-feira, 16.

Segundo a Associated Press, as autoridades confirmaram as mortes dos atores Raymundo Garduño Cruz e Juan Francisco González Aguilar. Aparentemente, a equipe estava trabalhando em uma área próxima do município de Santa Rosalía e o acidente ocorreu em uma estrada deserta perto de Mulege, na península de Baixa Califórnia do Sul, um dos estados do México.

The Chosen One é baseada nos quadrinhos de Mark Millar e Peter Gross. Segundo a Netflix, a produção é "sobre um menino de 12 anos que descobre ser Jesus Cristo reencarnado. Seu objetivo é salvar a humanidade". A série está sendo filmada por uma produtora independente não identificada.