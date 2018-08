Documentário sobre vida de Whitney Houston ganha teaser; assista

Cantora Whitney Houston Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A história de Whitney Houston será contada em um documentário que chega aos cinemas no dia 6 de julho nos Estados Unidos. A produtora lançou um trailer teaser para que os fãs saibam o que esperar do longa-metragem.

O documentário afirma ter tido acesso inédito aos familiares e amigos da personalidade. “Você pode cantar com a mente, com o coração ou com a voz. Ela aprendeu a usar os três”, diz Cissy Houston, mãe de Whitney.

“Há a mágica, há a voz, há a lenda. Você não conhece a história dela até ouvir a verdade”, diz o teaser.

A música I Have Nothing, escrita para o filme O Guarda-Costas e indicada ao Oscar, foi escolhida como trilha sonora de fundo. Imagens da infância de Whitney, bem como de shows, videoclipes e entrevistas criam um esboço do talento da cantora.

Em 2012, Whitney Houston foi encontrada morta em uma banheira. Exames posteriores à sua morte revelaram que a causa da morte foi afogamento acidental e que ela usuária crônica de cocaína.

Confira o trailer: